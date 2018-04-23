Соблюдение прав граждан под контролем

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 23 апреля депутаты ознакомились с докладом уполномоченного по правам человека в Москве

По итогам прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве поступило 4650 обращений о нарушениях прав и свобод.

По сравнению с 2016 годом этот показатель на 11,8 процента выше. Были рассмотрены 4494 обращения. Уполномоченный и сотрудники аппарата провели 73 выездные проверки, чтобы проверить доводы по заявлениям граждан.

— По обращению уполномоченного за допущенные нарушения прав граждан два должностных лица и пять юридических лиц привлечены к административной ответственности, 24 должностных лица — к дисциплинарной ответственности, — рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Одним из приоритетных направлений работы аппарата уполномоченного в прошлом году стал контроль за соблюдением прав граждан в ходе программы реновации. Татьяна Потяева вошла в состав Общественного штаба, следующего за реализацией программы.

— Проблемы, выявленные в ходе приемов граждан, рассмотрение их обращений, требующие своего разрешения, доводились до сведения заинтересованных органов исполнительной власти Москвы , выносились на обсуждение Общественного штаба в целях дальнейшего совершенствования реализации программы реновации, — рассказала Татьяна Потяева.

В этом году аппарат уполномоченного будет следить за соблюдением прав участников реновации, переезжающих в новые квартиры. Анализируя вопросы и проблемы горожан по вопросам жилищных правоотношений, в аппарате пришли к выводу, что ситуация по обеспечению граждан жильем улучшается.

— Число семей, состоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 года, составляет 67 939 и является самым низким за последние 10 лет и более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя 2010 года, — подчеркнула Потяева.

В своем докладе уполномоченный отметила положительную динамику в вопросе предоставления жилья детямсиротам.

— В 2017 году при наличии 689 положительных решений Департаментом городского имущества подобрано и направлено для осмотра 655 жилых помещений, заключено 496 договоров найма на предоставленные квартиры, — пояснила Потяева.

Одним из самых значимых и массовых мероприятий этого года станет долгожданный чемпионат мира по футболу.

Татьяна Потяева заявила, что уполномоченный и сотрудники аппарата будут активно участвовать в предотвращении случаев дискриминации на стадионах и за их пределами. В качестве методов борьбы с подобного рода проявлениями Потяева выделила встречи с болельщиками, фан-клубами и футбольной общественностью.

Члены комиссии единогласно рекомендовали депутатам Мосгордумы поддержать доклад Уполномоченного по правам человека в Москве на очередном заседании столичного парламента, которое пройдет 25 апреля.