Ещё
Число прошедших диспансеризацию в рамках ОМС в 2017 г. выросло на 6,2% — до 20 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число прошедших диспансеризацию в рамках ОМС в 2017 г. выросло на 6,2% — до 20 млн человек 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 20 млн человек прошли диспансеризацию в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2017 г., что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Елена Сучкова.
«Страховыми представителями второго уровня в 2017 г. было проинформировано 21,2 млн застрахованных лиц подлежащих диспансеризации, из них более 9,2 млн застрахованных повторно были приглашены на диспансеризацию. Это дало возможность на 6,2% увеличить количество прошедших диспансеризацию в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Таким образом, диспансеризацию в 2017 г. прошло более 20 млн застрахованных лиц», — сказала Е. Сучкова.
Также она отметила, что на сегодняшний день в системе ОМС работают 8,9 тыс. страховых представителей первого, второго и третьего уровней.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение тяжеловесного транспорта на трассе М7 в Подмосковье могут ограничить с 28 мая до 31 августа Минтранс РФ: Проект приказа о пользовании метро призван унифицировать нормы для всех городов с подземкой Сенатор предложил привлекать заключенных к работе по переработке мусора на территории колоний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение52
У россиян снова попросят денег212
Индия лишила Россию Су-57482
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги37
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском11
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение