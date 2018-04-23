Число прошедших диспансеризацию в рамках ОМС в 2017 г. выросло на 6,2% — до 20 млн человек

Более 20 млн человек прошли диспансеризацию в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2017 г., что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Елена Сучкова.

«Страховыми представителями второго уровня в 2017 г. было проинформировано 21,2 млн застрахованных лиц подлежащих диспансеризации, из них более 9,2 млн застрахованных повторно были приглашены на диспансеризацию. Это дало возможность на 6,2% увеличить количество прошедших диспансеризацию в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Таким образом, диспансеризацию в 2017 г. прошло более 20 млн застрахованных лиц», — сказала Е. Сучкова.

Также она отметила, что на сегодняшний день в системе ОМС работают 8,9 тыс. страховых представителей первого, второго и третьего уровней.