Уральские газовики получили диплом конкурса «Здоровье и безопасность» 

ТАСС, 23 апреля. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» награждено дипломом конкурса «Здоровье и безопасность» (возрастная категория «18+» — прим. ТАСС), проводившегося в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с ассоциацией «Эталон», сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.
"Предприятие уже третий год подряд является призером этого конкурса", — отмечают в службе.
Конкурс выявляет наиболее перспективные технологии и направления инновационного развития в области охраны и безопасности труда. Уральские газовики получили награду в номинации «Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации» по теме «Система мониторинга состояния производственной безопасности как элемент стратегического управления рисками».
"На конкурс была представлена разработка Далматовского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных газопроводов — прим. ТАСС) по учету выявленных нарушений при проведении 2-го уровня АПК и проведению анализа результатов с помощью карт Шухарта и построением диаграмм Поретто. Основная идея проекта основана на использовании риск-ориентированного подхода. Она заключается в оперативной оценке и прогнозировании нештатных ситуаций и принятии превентивных мер по недопущению нежелательных событий на опасном производственном объекте. Проект основан на положительном опыте филиалов Общества в области функционирования системы управления производственной безопасностью", — сказано в сообщении.
О конкурсе:
Конкурс «Здоровье и безопасность» проводится с 2014 года при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. Конкурс имеет семь номинаций: «Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации», «Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников», «Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки условий труда», «Инновационные решения в области средств защиты работников», «Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда», «Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда», «Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в области охраны труда».
О предприятии:
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В зонах производственной деятельности эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.