Уральские газовики получили диплом конкурса «Здоровье и безопасность»

ТАСС , 23 апреля. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» награждено дипломом конкурса «Здоровье и безопасность» (возрастная категория «18+» — прим. ТАСС), проводившегося в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с ассоциацией «Эталон», сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Предприятие уже третий год подряд является призером этого конкурса", — отмечают в службе.

Конкурс выявляет наиболее перспективные технологии и направления инновационного развития в области охраны и безопасности труда. Уральские газовики получили награду в номинации «Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации» по теме «Система мониторинга состояния производственной безопасности как элемент стратегического управления рисками».

"На конкурс была представлена разработка Далматовского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных газопроводов — прим. ТАСС) по учету выявленных нарушений при проведении 2-го уровня АПК и проведению анализа результатов с помощью карт Шухарта и построением диаграмм Поретто. Основная идея проекта основана на использовании риск-ориентированного подхода. Она заключается в оперативной оценке и прогнозировании нештатных ситуаций и принятии превентивных мер по недопущению нежелательных событий на опасном производственном объекте. Проект основан на положительном опыте филиалов Общества в области функционирования системы управления производственной безопасностью", — сказано в сообщении.

О конкурсе:

Конкурс «Здоровье и безопасность» проводится с 2014 года при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. Конкурс имеет семь номинаций: «Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации», «Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников», «Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки условий труда», «Инновационные решения в области средств защиты работников», «Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда», «Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда», «Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в области охраны труда».

О предприятии: