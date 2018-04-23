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Полицейские «арестовали» пса за охоту на оленя
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Полицейские «арестовали» пса за охоту на оленя 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Комичное происшествие с арестом домашнего животного случилось в провинции Онтарио, в Канаде.
Фото «арестанта» выложила
в Twitter
его хозяйка, 21-летняя Эмма Томпсон. Девушка сообщила, что ее пес по кличке Финн был «арестован» полицией за то, что бегал за оленем по улице.
Известно, что во время субботней прогулки Финн почувствовал запах дикого животного и бросился за ним в погоню, игнорируя хозяев. К счастью, полицейские поймали «преступника» и доставили его домой.
После того как Эмма выложила снимок пса, фото стало «вирусным» и набрало почти 300 тысяч репостов.
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