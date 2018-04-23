Полицейские «арестовали» пса за охоту на оленя

Комичное происшествие с арестом домашнего животного случилось в провинции Онтарио, в Канаде

Фото «арестанта» выложила

в Twitter

его хозяйка, 21-летняя Эмма Томпсон . Девушка сообщила, что ее пес по кличке Финн был «арестован» полицией за то, что бегал за оленем по улице.

Известно, что во время субботней прогулки Финн почувствовал запах дикого животного и бросился за ним в погоню, игнорируя хозяев. К счастью, полицейские поймали «преступника» и доставили его домой.

После того как Эмма выложила снимок пса, фото стало «вирусным» и набрало почти 300 тысяч репостов.