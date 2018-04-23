Раскрыт секрет ям на дорогах. Их роют олени

Новоуренгоец Евгений Аккудинов обнародовал любопытное видео, на котором олень копается в большой яме на обочине зимника.

«Вот откуда на дорогах ямы», — иронизируют пользователи.

А путники восхищаются выносливостью и силой оленя, который, по их мнению, смог пробиться через огромную толщу снега и льда, чтобы найти себе пропитание.

Отметим, этим зимой на Ямале действительно выпало очень много снега. Поиск ягеля для оленей во многих районах сопряжен с большими трудностями. В Ямальском районе даже зафиксирован небольшой падеж животных из-за сложных погодных условий.