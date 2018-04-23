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Раскрыт секрет ям на дорогах. Их роют олени
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Раскрыт секрет ям на дорогах. Их роют олени 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Новоуренгоец Евгений Аккудинов обнародовал любопытное видео, на котором олень копается в большой яме на обочине зимника.
«Вот откуда на дорогах ямы», — иронизируют пользователи.
А путники восхищаются выносливостью и силой оленя, который, по их мнению, смог пробиться через огромную толщу снега и льда, чтобы найти себе пропитание.
Отметим, этим зимой на Ямале действительно выпало очень много снега. Поиск ягеля для оленей во многих районах сопряжен с большими трудностями. В Ямальском районе даже зафиксирован небольшой падеж животных из-за сложных погодных условий.
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