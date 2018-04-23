В Омской области на весеннюю охоту отправятся больше 10 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Омской области 25 апреля начнётся период весенней охоты. Он продлится до 4 мая. Разрешения на охоту получили больше 10 тысяч омичей.

«Весенняя охота откроется во всех районах одновременно и продлится 10 дней. Для контроля за соблюдением порядка и законности действий охотников был сформирован и утвержден график дополнительного патрулирования общедоступных и закрепленных охотугодий. Оперативные группы направятся как к наиболее популярным местам стоянок охотников, так и в отдалённые северные районы Омской области», — заявил исполняющий обязанности директора БУ «Управление по охране животного мира» Леонид Ситин.

Омичам не стоит забыть об ограничениях на количество добытой птицы. Один охотник сможет застрелить 20 селезней, 6 самцов тетерева, 1 глухаря, 20 белолобых гусей, 6 вальдшнепов. При этом ограничения не действую на ворон, грачей и галок.

Добавим, что в Омской области запрещена добыча самок уток, глухарей, тетерев. Также нельзя охотиться на рябчиков, камышницу и серых гусей.