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Глава Смоленщины предлагает изменить подход федцентра к работе с регионами
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Глава Смоленщины предлагает изменить подход федцентра к работе с регионами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СМОЛЕНСК, 23 апр — РИА Новости. За изменение подхода федерального центра к работе с регионами высказался губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"На мой взгляд, федеральный центр должен менять свои подходы в работе с регионами. Приведу буквально два примера. Первый — у нас установлены единые правила софинансирования при строительстве новых объектов: больниц, школ, детских садов. Но в то же время все регионы разные и возможности у них разные. Если у Смоленской области возможности не то чтобы незначительные, а просто отсутствуют, то, конечно, для таких регионов, как мы, Федерация должна устанавливать свои правила. А для финансово обеспеченных — свои. Тогда мы сможем строить совместно с Федерацией те или иные объекты социальной сферы и улучшать качество жизни люде", — сказал глава региона.
Второй пример, по словам Островского, касается единого сельхозналога.
"Смоленская область — преимущественно аграрный регион. Но, при этом, здесь нужно столько сил и средств вложить, чтобы хоть что-то выросло, в отличие от других регионов — Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, где, мягко говоря, воткни палку в землю — и она зацветет. А сельхозналоги — одни. Поэтому тоже должна быть компенсация регионам по налогообложению в этой отрасли. Есть много и других вопросов, где Федерация, действительно, должна подходить к стране федеративно. Если эти подходы будут изменены, то, конечно, такие регионы, как наш, будут развиваться еще более интенсивно", — отметил Островский.
Посетившая область спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости оказывать региону финансовую поддержку, чтобы были средства не только на выполнение обязательств по зарплате бюджетникам, социальным обязательствам, но и чтобы были средства на развитие — восстановление социальной инфраструктуры, поддержку здравоохранения. В частности, как сообщает пресс-служба администрации области, председатель верхней палаты парламента пообещала подключиться к решению вопроса о строительстве нового корпуса детской больниц — включить этот вопрос в федеральную адресную программу. «И здесь, может быть, даже не нужно будет софинансирование, потому что бюджету области это сложно осилить», — сказала Матвиенко, слова которой цитирует пресс-служба администрации.
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