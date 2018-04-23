«Озерный кластер» построят на берегу Карачей

Ранее силами инвестора с привлечением средств областного и федерального бюджетов восстановлен санаторно-курортный комплекс, который по набору оздоровительных факторов и уникальности места по праву может считаться не только региональной, но и всероссийской здравницей.

Среди преимущественных факторов курорта — транспортная доступность (станция «Озеро Карачи» Западно-Сибирской железной дороги), лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи , рапа озера Карачи (cолевой раствор), лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская», лечебная йодобромная минеральная вода, благоприятные ландшафтно-климатические условия.

Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев подчеркнул, что Новосибирская область в срок исполнила все условия по развитию кластера, и рекомендовал включить этот проект в число приоритетных комплексных проектов развития региона. Это позволит и в дальнейшем привлекать на развитие кластера средства из федерального бюджета.

СПРАВКА

В мае 2014 года правительством НСО в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) была представлена заявка на включение проекта «Озерный кластер» на 2015-2018 годы в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Заявка прошла конкурсный отбор и решением координационного совета программы включена в перечень перспективных проектов.

Объем финансирования проекта «Озерный кластер» в 2017 году составил 97 миллионов рублей, в том числе 63 миллиона рублей федеральных средств, 34 миллиона — областного бюджета, которые были направлены на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод к. п. Озеро-Карачи.

За счет областного и местного бюджетов в 2017 году разработана рабочая документация по объекту «Реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области». Реконструкция будет проведена в 2018 году.

Привлекаемый объем частных инвестиций в строительство туристических объектов в 2017 году составил 436 миллионов рублей.

В планах правительства Новосибирской области по развитию «Озерного кластера» на базе озера Карачи — увеличение энергетических мощностей за счет строительства двух линий электропередач напряжением 10 кВ от ПС «Карачи» до поселка и установка четырех понизительных трансформаторных подстанций напряжением 10 кВ. Строительство объектов будет выполняться в 2018-2019 годах за счет средств областного бюджета Новосибирской области и инвестиционных вложений ОАО РЖД . Также запланировано строительство газораспределительной станции, газовых сетей, выделение дополнительных лимитов потребления газа. Строительно-монтажные работы будут выполнены в 2019 году за счет средств ООО «Газпром газораспределение Томск». Кроме того, необходима реконструкция улично-дорожной сети и строительство подъездных автодорог.

В настоящее время правительство Новосибирской области прорабатывает вопрос включения региона в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы».