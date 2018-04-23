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Бизнес-омбудсмен уличил рязанский Роспотребнадзор в волоките
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Бизнес-омбудсмен уличил рязанский Роспотребнадзор в волоките 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Рязанской области поступило обращение от цементного завода. Руководство предприятия жаловалось, что в течение полугода не может получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию «Проект обоснования санитарно-защитной зоны производства».
Во время изучения обращения омбудсмен сделал вывод о том, что должностные лица Управления Роспотребнадзора при оказании данной услуги допустили волокиту и фактически создали необоснованные административные барьеры для бизнеса.
Омбудсмен Егор Бурцев направил в Роспотребнадзор запрос для получения разъяснений о причинах и основаниях неоднократного отказа в принятии документов для оформления заключения.
Для разрешения сложившейся ситуации было проведено рабочее совещание с участием заявителя, где между сторонами были определены шаги, направленные на получение требуемых заявителю документов.
В результате проведенных мероприятий Роспотребнадзор выдал предприятию заключение.
В адрес Уполномоченного от предприятия по производству цемента поступило благодарственное письмо за быстрое и эффективное решение вопроса получения предприятием санитарного заключения.
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