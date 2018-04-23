Бизнес-омбудсмен уличил рязанский Роспотребнадзор в волоките

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Рязанской области поступило обращение от цементного завода. Руководство предприятия жаловалось, что в течение полугода не может получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию «Проект обоснования санитарно-защитной зоны производства».

Во время изучения обращения омбудсмен сделал вывод о том, что должностные лица Управления Роспотребнадзора при оказании данной услуги допустили волокиту и фактически создали необоснованные административные барьеры для бизнеса.

Омбудсмен Егор Бурцев направил в Роспотребнадзор запрос для получения разъяснений о причинах и основаниях неоднократного отказа в принятии документов для оформления заключения.

Для разрешения сложившейся ситуации было проведено рабочее совещание с участием заявителя, где между сторонами были определены шаги, направленные на получение требуемых заявителю документов.

В результате проведенных мероприятий Роспотребнадзор выдал предприятию заключение.

В адрес Уполномоченного от предприятия по производству цемента поступило благодарственное письмо за быстрое и эффективное решение вопроса получения предприятием санитарного заключения.