Русскую цивилизацию еще можно спасти от гибели

Беспрецедентная трансформация человечества, в которую входит мир, делает наступающее президентство В. В. Путина временем тектонических социальных сдвигов.

Мировая экономика будет распадаться на макрорегионы, проваливаясь в глобальную депрессию и формируя новые системы глобального и локального управления. При этом преображаемые новыми технологиями социальная структура общества и сама личность станут полем столкновения вырождающейся в новое Средневековье и саморазрушающейся рыночной парадигмы со стремлением к прогрессу и гуманизму.

Нам предстоит перейти к новому пониманию стабильности, соответствующему новой, информационной эпохе: сохранение неизменных институтов становится невозможным, и стабильность заключается в стабильности потока изменений, нацеленных на решение поставленных обществом стратегических задач.

России , помимо задач адаптации к новой реальности и ее использования, а также специфической задачи поколенческого транзита власти, под страхом уничтожения русской цивилизации придется решать откладываемые со времени распада СССР задачи обретения полноценной идентичности и создания механизмов реализации своих интересов, включая системы социальной инженерии.

Прежде всего: восстановление субъектности

Ключевая часть управленческой элиты России исповедует либеральную идеологию, по которой государство должно служить не своему народу, а глобальным монополиям. Либерализм информационной эпохи подобен фашизму эпохи индустриальной, заменяя из-за изменения характера доминирующих монополий (которые встают над государствами) национальный геноцид социальным.

Либеральная идеология свойственна «офшорной аристократии», рассматривающей Россию как эксплуатируемую территорию и объективно предающую ее глобальным конкурентам (в первую очередь Западу, развязавшему против нас холодную войну на уничтожение).

Россия сможет развиваться в своих интересах и решить минимальную задачу выживания только при условии очищения своего государства от носителей либеральной идеологии, которые полностью контролируют, в частности, социально-экономический блок государства.

Смена элит — травматичный процесс: заменяемые с точки зрения уходящей системы ценностей ни в чем не виноваты и в любом случае будут отчаянно сопротивляться, а новые кадры обречены на серьезные ошибки в силу неопытности и безграмотности (так как либеральная реформа образования уничтожила его). Но без очищения государства от либералов и «офшорной аристократии» наше государство будет служить нашим врагам против нас, и русская цивилизация погибнет в силу неумолимой логики глобальной конкуренции.

Русский проект: условие выживания

Геополитические поражения России (уход из Средней Азии и Украины , дискредитация на Западе, утрата союзников) вызвано отсутствием глобального проекта, открытого и полезного для сторонних участников. Потребность в Русском проекте признают даже исламские экстремисты (с конца второй чеченской войны).

Новая элита должна модернизировать Россию так, чтобы создать возможность нового будущего под ее управлением, привлекательного для всех желающих. Русская культура, основанная на приятии и переработке в свое самых разнородных элементов, этой задаче соответствует. Этнический характер китайского проекта и очевидная выработанность проекта западного создают глобальную объективную потребность в Русском проекте.

Его очевидные компоненты:

1) возвращение справедливости, закона и порядка в качестве нормы международных отношений (сейчас эта позиция не имеет значения из-за отсутствия поддерживающей ее силы, вызванной отсутствием остальных компонентов); 2) модернизация России на основе технологий завтрашнего дня (о чем отчасти говорилось в Послании президента В. В. Путина в 2018 году) с превращением ее в пример для подражания остальному миру предоставлением максимальных возможностей для творчества (что для решения этой задачи предстоит сделать с сегодняшней бюрократией — страшно даже подумать); 3) доступ для геополитических союзников (и только их) к использованию закрывающих (сверхэффективных) технологий без их передачи. 4) Разработка и начало реализации Русского проекта — необходимое (хотя и не достаточное) условие выживания России, русской цивилизации и русского народа.

Созидание идентичности: адаптация истории

После краха СССР и гибели советского народа Россия так и не обрела полноценную идентичность. Опираясь на стихийные частные достижения, надо в кратчайшие сроки доконструировать новую, эффективную в условиях нарастающего глобального кризиса русскую цивилизацию так, как на наших глазах за одно-два поколения искусственно созданы — на основе ненависти и потому заведомо нежизнеспособные — новые латвийский, литовский, эстонский, польский и, отчасти, украинский народы.

Чтобы общество поверило в новое и поддержало его, это новое надо представить возвращением к истокам. Это стандартная формула успеха любого новаторства.

А чтобы создать народ, надо написать его историю.

История русского народа и России написана политически приемлемым, сплачивающим образом лишь в части Великой Отечественной войны. Допетровская история в значительной степени фальсифицирована немецкими специалистами (против чего восставали еще Ломоносов и Татищев, но потерпели поражение).

Проведенные после войны в СССР тщательные исследования выявили множество фактов, не соответствующих официальной истории. На основе их систематизации были построены разнообразные, но в целом мало противоречащие друг другу гипотезы, блокированные официальной идеологией. После краха СССР в силу исчезновения идеологического пресса они были опубликованы, но заниматься ими в условиях Катастрофы было некому.

Сегодня они могут быть собраны, систематизированы, доработаны и лечь в основу реальной истории русской цивилизации во всей ее сложности и внутренней противоречивости.

Уже очевидно, что данная история (свидетельствующая о большей мощности, древности и открытости, а также о большем родстве народов Южной и Восточной Европы, чем принято считать) будет способствовать созиданию российской идентичности и народа России на наиболее широкой и открытой основе ценностей политической нации: образа жизни и образа действия, — в полном соответствии с тем, как русский народ исторически и формировался.

Поскольку написание реальной истории объективно направлено против ее фальсификаций (как древних, так и современных) и неминуемо коснется и истории Запада, оно означает «историческую войну» против Запада, однако на фоне холодной войны на уничтожение, уже развязанной им против нас (включая ее историческую компоненту), ее негативными последствиями можно пренебречь. Напротив: раскрывая европейцам и другим глаза на их прошлое, мы будем завоевывать среди них сторонников, — в том числе в элитах, хранящих фрагменты знаний о своем прошлом.

Институты должны соответствовать культуре

Одна из уникальных черт русской культуры — сочетание индивидуализма с коллективизмом, регулярно порождающее творцов, отторгаемых основной частью общества и управленческих структур. Поэтому развитие требует создания специальных режимов для творческой деятельности (будь то монастыри, «шарашки», спецкомитеты при Совмине или «наукограды»), результаты которой затем применяются обычной, «линейной» системой управления.

Рост значимости творческой деятельности в условиях распространения информационных технологий требует создания соответствующих гибридных управляющих систем, защищающих подготовку и самовыражение творцов от исполнительной иерархии, а ее — от недисциплинированности и стихийного анархизма творцов.

Закрывающие технологии: невидимое Эльдорадо

Советский ВПК был единственным в истории человечества институтом, обеспечивавшим массовые дорогостоящие исследования без заранее гарантированного результата. Благодаря этому в нем было создано большое число т.н. закрывающих технологий, сочетающих сверхэффективность с дешевизной и простотой.

В СССР они подавлялись бюрократией, после его распада — монополиями (которые зарабатывают с издержек и потому не заинтересованы в их снижении). Распад глобальных рынков на макрорегионы, качественно ослабляя глобальные и обычные монополии, создает предпосылки для применения закрывающих технологий.

В преддверии этого следует найти максимальное количество данных технологий и коммерционализировать их, предоставив разработчикам четверть капитала соответствующих структур и разумное текущее содержание в обмен на всемерную поддержку и снятие с них всех нетворческих задач.

Переход от стратегической обороны в стратегическое наступление

Необходим переход от пассивной обороны к навязыванию своей повестки дня всем значимым субъектам глобального развития, реализующими собственные проекты.

Главный субъект глобального развития — глобальный управляющий класс (он же «суперкласс», «корпоратократия» и т.д.), политическая надстройка глобального бизнеса. Взаимодействие с ним необходимо (без этого наша дипломатия напоминает общение с охранниками и уборщицами при игнорировании посла), но требует изучения этого класса, которое у нас не ведется со времен Сталина.

Желание США как оргструктуры глобального управляющего класса уничтожить нас как слабейшую из альтернатив Западу, создает потребность не только в модернизации России, но и в отвлечении США на решение внутренних проблем. Надо (по примеру США в отношении нас) всемерно содействовать росту всех форм отдельных от официального самосознаний в американском обществе, в первую очередь этнических. Афроамериканское (в меньшей степени испаноязычное, в еще меньшей — выходцев из Юго-Восточной Азии) сообщество находится в мучительном поиске идентичности, которую ему следует помочь выработать дефицитной для него интеллектуальной поддержкой. Стратегически наиболее перспективны американские немцы — крупнейшая американская община (до 60 млнчел.), занимающая ключевые позиции в управлении. Пробуждение немецкого самосознания (а немцы эмигрировали в США до создания Прусской империи и являются поэтому носителями подлинной, не искаженной империализмом немецкой идентичности) способно навсегда отвлечь американскую управляющую систему от России, если вовсе не разрушить ее.

Превращение Европейского Союза в Европейский Халифат в ближайшие 30 лет представляется неизбежным. Поэтому наряду с поддержкой дружественных нам консервативных и патриотических сил в Европе следует системно готовить управленческие кадры грядущего Халифата. Это позволит создать стратегический «социальный лифт» для выходцев из Средней Азии (ослабив связанное с ними напряжение в России и частично восстановив влияние в Средней Азии и исламском мире в целом) и обеспечить сохранение достижений европейской культуры (в частности, восприимчивости к технологиям и абстрактное мышление) после ее этнорелигиозного переформатирования.

Ключи к модернизации

Современное развитие требует комплексной модернизации инфраструктуры на основе завтрашних технологий (с принятием связанных с этим рисков), кардинально снижающей издержки и повышающей деловую активность. В силу самой природы инфраструктуры (результат инвестиций достается всему обществу, а не инвестору) такая модернизация по силам только государству, действующему от имени и в интересах всего общества. Это единственная сфера, в которой государство гарантировано от недобросовестной конкуренции с частным бизнесом.

Для проведения модернизации необходимо ограничить финансовые спекуляции, коррупцию, произвол монополий, установить разумный протекционизм (хотя бы на уровне Евросоюза), гарантировать гражданам право на жизнь (реальный прожиточный минимум), переориентировать здравоохранение и образование с утилизации общества на его созидание, урегулировать пенсионный кризис восстановлением прогрессивного обложения личных доходов.

Для достижения технологического лидерства разумно воспользоваться исключением Западом Крыма из сферы действия международного права и превратить его в интеллектуальный офшор (идея Павла Дурова ), отменив в нем действие всех патентов стран, не признавших его территориальную принадлежность. Это с минимальными затратами превратит Крым в территорию свободного развития технологий (далеко не только компьютерных) и обеспечит Россию собственной Силиконовой долиной, привлекательной для специалистов со всего мира.

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Без форсированного решения указанных задач сохранение до 2024 года стабильности и самой российской государственности с учетом внешних и внутренних напряжений представляется невозможным.