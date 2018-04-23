Эксперт о заявлениях G7 про РФ: Запад не может выработать новую методику

Страны G7 открыты к диалогу с Россией , но по-прежнему возлагают на нее ответственность за «злонамеренные действия», заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.

"Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", — заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента

"Россия знает, что ей нужно сделать", — прокомментировал чиновник вопрос о том, что РФ должна сделать для налаживания диалога. Он также отметил, что по итогам встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута Россия.

Ранее «семерка» призвала Россию дать ответы по «делу Скрипалей». Россия, в свою очередь, призвала страны G7 воздержаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня, говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова

По его словам, министры иностранных дел G7 вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук отметил, что заявления «Большой семерки» — это сигнал для тех, кто работает над антироссийскими санкциями.

"Со стороны ведущих западных структур отношение к России не меняется. Они регулярно подтверждают свою позицию — это стало уже недоброй традицией, ритуалом. Россия в принципе может не обращать на это внимания, так как G8 уже не вернется. При этом не стоит думать, что со стороны Запада это простая формальность: мы видим новые шаги по давлению на российских предпринимателей, российскую экономику. Надо понимать при этом, что G7 — ведущая мировая структура, контролирующая весь процесс давления на Россию. Поэтому сигнал именно со стороны G7 — магистральный для всех остальных структур, которые работают над антироссийскими санкциями", — считает Григорий Трофимчук.

В то же время, по его мнению, G7 пока еще не получила от США команды на новое ужесточение отношений с Россией.

"Пока такие заявления делаются в основном на вербальном уровне, ситуация будет в том же режиме, в каком остается сейчас. Заявлениями они уже мало чего могут добиться, но Запад пока не может выработать новую методику", — полагает Григорий Трофимчук.

Италия и Канада. В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «большой семерки». «Группа семи» ("большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия Япония , Великобритания, Франция

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