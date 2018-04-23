Ещё
Россияне смогут легально получать вознаграждение криптовалютой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне смогут легально получать вознаграждение криптовалютой 

Legal.Report 50 минут назад
Правительство РФ с рядом существенных оговорок поддержало депутатские законопроекты, направленные на регулирование использования цифровых технологий на финансовых рынках (о внесении этих документов в Госдуму Legal.Report писал здесь).
Так, по мнению правительства, в законопроекте «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» необходимо конкретизировать предельные лимиты инвестирования гражданами, не являющимися квалифицированными инвесторами или индивидуальными предпринимателями. В нынешней редакции документа устанавливается, что лимиты определяет Банк России. Правительство же предлагает указать точные суммы — в частности, что общая сумма инвестиций одного гражданина, не являющегося квалифицированным инвестором или предпринимателем, во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года не может превышать 600 000 руб. В то же время указывается на целесообразность смягчения существующих сейчас требований к квалифицированным инвесторам, использующим инвестиционные платформы.
Также необходимо устранить противоречия положений законопроекта с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Согласно проекту, оператор инвестиционной платформы обязан предоставлять информацию о заключённом между участниками инвестиционной платформы договоре по требованию суда, должностным лицам правоохранительных органов при наличии согласия руководителя следственного органа, а также органов внутренних дел. Данная норма, как указывает правительство, не соотносится с положениями УПК РФ.
Ряд замечаний кабмин высказал и к законопроекту «О цифровых финансовых активах». Так, согласно документу, майнингом признается деятельность, направленная на создание криптовалюты или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом майнинг считается предпринимательской деятельностью, если лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством РФ. Правительство же указало на целесообразность расширения критериев, на основании которых субъект может быть признан осуществляющим майнинг, поскольку показатель энергопотребления не дает однозначного основания для такого вывода. Кроме того, по мнению правительства, необходимо внести в законопроект положения, регулирующие оборот криптовалюты. Документ также поддержан правительством при условии его доработки ко второму чтению.
Legal.Report: последние новости
Правительство изменит нетерпимую судебную практику пересмотра дел Овны, Козероги и Раки доставляют больше всего хлопот судебным приставам Ящики для пожертвований разрешат опустошать только при свидетелях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57402
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение