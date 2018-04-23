Россияне смогут легально получать вознаграждение криптовалютой

Правительство РФ с рядом существенных оговорок поддержало депутатские законопроекты, направленные на регулирование использования цифровых технологий на финансовых рынках (о внесении этих документов в Госдуму Legal.Report писал здесь).

Так, по мнению правительства, в законопроекте «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» необходимо конкретизировать предельные лимиты инвестирования гражданами, не являющимися квалифицированными инвесторами или индивидуальными предпринимателями. В нынешней редакции документа устанавливается, что лимиты определяет Банк России . Правительство же предлагает указать точные суммы — в частности, что общая сумма инвестиций одного гражданина, не являющегося квалифицированным инвестором или предпринимателем, во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года не может превышать 600 000 руб. В то же время указывается на целесообразность смягчения существующих сейчас требований к квалифицированным инвесторам, использующим инвестиционные платформы.

Также необходимо устранить противоречия положений законопроекта с Уголовно-процессуальным кодексом РФ . Согласно проекту, оператор инвестиционной платформы обязан предоставлять информацию о заключённом между участниками инвестиционной платформы договоре по требованию суда, должностным лицам правоохранительных органов при наличии согласия руководителя следственного органа, а также органов внутренних дел. Данная норма, как указывает правительство, не соотносится с положениями УПК РФ.

Ряд замечаний кабмин высказал и к законопроекту «О цифровых финансовых активах». Так, согласно документу, майнингом признается деятельность, направленная на создание криптовалюты или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом майнинг считается предпринимательской деятельностью, если лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством РФ. Правительство же указало на целесообразность расширения критериев, на основании которых субъект может быть признан осуществляющим майнинг, поскольку показатель энергопотребления не дает однозначного основания для такого вывода. Кроме того, по мнению правительства, необходимо внести в законопроект положения, регулирующие оборот криптовалюты. Документ также поддержан правительством при условии его доработки ко второму чтению.