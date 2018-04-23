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В подглядывании за девочками в туалете обвинили спортивного тренера в Кропоткине
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В подглядывании за девочками в туалете обвинили спортивного тренера в Кропоткине 

Новая Кубань 51 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Камеру, установленную в углу женской уборной комнаты, обнаружила мама одной из занимающихся у тренера девочки.
Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.
Все произошло в г. Кропоткине. Президент одного из местных клубов по тхэквандо обучал боевому искусству детей, а по совместительству, наблюдал за ними.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый поясняет, что камера в уборной комнате якобы была установлена для обеспечения безопасности.
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