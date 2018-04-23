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Предпринимателя из Медвежьегорска оштрафовали за незаконную рекламу
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Предпринимателя из Медвежьегорска оштрафовали за незаконную рекламу 

Карельские вести 51 минуту назад
Мужчина установил рекламные щиты без заключения договора на установку и эксплуатацию конструкций. Фото с сайта: orel.glavny.tv/news/20863
Прокуратура Медвежьегорского района проверила соблюдения требований законодательства о рекламе индивидуальным предпринимателем и нашла нарушителя.
Один из предпринимателей установил рекламные щиты без заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и без получения от органов местного самоуправления разрешения на их установку и эксплуатацию. При этом основания рекламных конструкций не углублены в грунт и выступают над поверхностью земли.
Прокурор района обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Решением суда заявление прокурора было удовлетворено, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначен административный штраф в сумме 3 тысячи рублей.
Решение вступило в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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