Предпринимателя из Медвежьегорска оштрафовали за незаконную рекламу

Мужчина установил рекламные щиты без заключения договора на установку и эксплуатацию конструкций. Фото с сайта: orel.glavny.tv/news/20863

Прокуратура Медвежьегорского района проверила соблюдения требований законодательства о рекламе индивидуальным предпринимателем и нашла нарушителя.

Один из предпринимателей установил рекламные щиты без заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и без получения от органов местного самоуправления разрешения на их установку и эксплуатацию. При этом основания рекламных конструкций не углублены в грунт и выступают над поверхностью земли.

Прокурор района обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Решением суда заявление прокурора было удовлетворено, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначен административный штраф в сумме 3 тысячи рублей.

Решение вступило в законную силу.

По материалам: ptzgovorit.ru