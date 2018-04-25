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Пресс‑конференция министра энергетики Подмосковья пройдет в РИАМО в среду
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Пресс‑конференция министра энергетики Подмосковья пройдет в РИАМО в среду 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В среду, 25 апреля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция министра энергетики Московской области Леонида Неганова.
Мероприятие посвящено итогам работы электросетевого комплекса в 2017 году и задачам на 2018 год.
В ходе пресс-конференции планируют осветить следующие вопросы:
— что предпринимается для повышения надежности электроснабжения потребителей? Насколько оперативно энергетики ликвидируют последствия аварий?
— как реализуется губернаторская программа «Светлый город»?
— каковы темпы газификации? Удалось ли упростить процедуру присоединения к газораспределительным сетям в Подмосковье? Почему разгрузка ГРС — стратегический проект для региона?
— насколько успешен проект Smart-газификации?
— как развивается электрозарядная инфраструктура для электротранспорта?
Пресс-конференция состоится 25 апреля, начало в 12:00 по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1, пресс-центр РИАМО.
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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