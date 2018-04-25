Пресс‑конференция министра энергетики Подмосковья пройдет в РИАМО в среду

Мероприятие посвящено итогам работы электросетевого комплекса в 2017 году и задачам на 2018 год.

В ходе пресс-конференции планируют осветить следующие вопросы:

— что предпринимается для повышения надежности электроснабжения потребителей? Насколько оперативно энергетики ликвидируют последствия аварий?

— как реализуется губернаторская программа «Светлый город»?

— каковы темпы газификации? Удалось ли упростить процедуру присоединения к газораспределительным сетям в Подмосковье? Почему разгрузка ГРС — стратегический проект для региона?

— насколько успешен проект Smart-газификации?

— как развивается электрозарядная инфраструктура для электротранспорта?

Пресс-конференция состоится 25 апреля, начало в 12:00 по адресу: г. Москва , улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1, пресс-центр РИАМО.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.