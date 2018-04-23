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Губернатора возмутило, что в автобусах Пензы не объявляют названия остановок
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Губернатора возмутило, что в автобусах Пензы не объявляют названия остановок 

PNZdrive 50 минут назад
Фото: PNZdrive
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на планерке в региональном правительстве 23 апреля высказал недовольство работой главы областного минпрома Михаила Торгашина по исполнению его поручений.
Конкретно, критика коснулась вопроса по объявлению в общественном транспорте названия остановок. Поручение губернатора было дано еще в прошлом году, однако ничего не изменилось.
В свою очередь, Михаил Торгашин сообщил, что названия остановок объявляются в салонах не всех перевозчиков, так как не во всех транспортных средствах есть необходимое оборудование. По мнению Ивана Белозерцева, такой ответ — простая отговорка.
«Вы бесполезны! Вам дал поручение губернатор — вы мне рассказываете ужасы мирной жизни, с которыми вы сталкиваетесь. Есть поручение, оно продиктовано обращениями граждан. Какой перевозчик? Прошло несколько месяцев! Предъявили требование, кто не выполнит — свободны с маршрутов! Поменяли начальника городского управления транспорта — толку нет. Не перевозчики должны диктовать свою волю, а интересы граждан. Любые технические сложности можно решить!» — возмутился он.
Критики подвергли и вопрос организации маршрутов между населенными пунктами региона. Далеко не со всеми селами имеется транспортное сообщение.
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