Губернатора возмутило, что в автобусах Пензы не объявляют названия остановок

Конкретно, критика коснулась вопроса по объявлению в общественном транспорте названия остановок. Поручение губернатора было дано еще в прошлом году, однако ничего не изменилось.

В свою очередь, Михаил Торгашин сообщил, что названия остановок объявляются в салонах не всех перевозчиков, так как не во всех транспортных средствах есть необходимое оборудование. По мнению Ивана Белозерцева, такой ответ — простая отговорка.

«Вы бесполезны! Вам дал поручение губернатор — вы мне рассказываете ужасы мирной жизни, с которыми вы сталкиваетесь. Есть поручение, оно продиктовано обращениями граждан. Какой перевозчик? Прошло несколько месяцев! Предъявили требование, кто не выполнит — свободны с маршрутов! Поменяли начальника городского управления транспорта — толку нет. Не перевозчики должны диктовать свою волю, а интересы граждан. Любые технические сложности можно решить!» — возмутился он.

Критики подвергли и вопрос организации маршрутов между населенными пунктами региона. Далеко не со всеми селами имеется транспортное сообщение.