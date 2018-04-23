Недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта внесут в «Черный список»

фото pixabay.comНедобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта внесут в «Черный список»Новый механизм в борьбе с недобросовестными подрядными организациями начали использовать в фонде капитального ремонта МКД расположенных на территории Нижегородской области — реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта.

Реестр ведет антимонопольный орган, он размещён в свободном доступе на сайте ФАС . В реестре указана информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением их условий. Эти сведения в антимонопольный орган предоставляет организатор торгов, то есть Фонд. После их изучения ФАС принимает решение о включении или не включении той или иной организации в реестр, в зависимости от наличия в ее действиях нарушения.

В апреле в реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта впервые попала нижегородская компания. Руководство фонда обратилось в УФАС по Нижегородской области с просьбой включить ЗАО фирма «Автозаводстрой-1» в реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта, 5 апреля 2018 года УФАС приняло положительное решение. Теперь 3 года ЗАО фирма «Автозаводстрой-1» не сможет участвовать в торгах на проведение работ по капремонту.

«Это еще один действенный механизм по усилению мер по предотвращению нарушений при проведении капитального ремонта. Мы четко понимаем, что работы по капитальному ремонту носят высокой социальный характер, и просрочки по таким работам или некачественное их выполнение неблагоприятно сказываются на жильцах многоквартирных домов. Как мы уже говорили ранее, контроль со стороны фонда будет ужесточаться, и мы принимаем все необходимые меры», — прокомментировал и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев

ЗАО фирма «Автозаводстрой-1» заключило договор на выполнение работ 28 июля 2017 года по условиям которого в течение 69 дней компания должна была отремонтировать крышу и фасад в одном из многоквартирных домов в поселке Центральный Перевозского района. 22 января 2018 года договор с компанией был расторгнут по причине не выхода подрядчика на объект.

По словам заместителя руководителя Нижегородского УФАС Марата Валитова, это первое подобное решение в практике регионального управления. «Мы действуем в рамках постановления Правительства РФ № 615 от 1 января 2016 г. и согласно требованиям Жилищного Кодекса Российской Федерации . Реестр объединяет в себе сведения о недобросовестных организациях по всем регионам России.

В реестр недобросовестных подрядных организаций могут в ближайшее время попасть еще несколько компаний, которые заработали негативную репутацию при проведении капитального ремонта в домах нижегородцев, фонд уже обратился в УФАС по этому вопросу.