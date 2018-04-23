Школьникам Богдановича рассказали о газовой безопасности

Сотрудники подразделения холдинга «ГАЗЭКС» в Богдановиче 20 апреля вышли в рейд газовой безопасности. Голубое топливо используют 16 000 горожан, из них порядка 7 000 проживают в частном секторе. Практически все дома оснащены газовыми котлами и водонагревателями, при неправильной эксплуатации которых возрастают риски отравления угарным газом.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», по первому же адресу на улице М. Горького при осмотре котельной газовики обнаружили заблокированный вентканал. Хозяйка рассказала, что сама «заткнула дыру, чтоб не дуло».

"Это одно из самых распространенных нарушений, которые встречаются в частных домах. Вентиляция в котельной необходима для того, чтобы обеспечить доступ кислорода. Иначе, при отсутствии тяги, в помещении может скопиться угарный газ, что угрожает здоровью жильцов дома", — объяснил мастер службы внутридомового газового оборудования «ГАЗЭКС» Григорий Головин.

В этом же доме во время техобслуживания была обнаружена неисправность котла, которую оперативно устранили. Инспекторы еще раз провели технический инструктаж абонентов, акцентируя внимание на правилах пользования газовым оборудованием.

Далее десант газовой безопасности отправился в школу №4 Богдановича, где пятиклассники в игровой форме узнали историю добычу газа, научились правильно пользоваться плитой и изучили алгоритм действий при запахе газа. Во дворе школы учеников ждал спецавтомобиль аварийной газовой службы. Дети смогли увидеть, чем укомплектованы бригады, научились пользоваться огнетушителями и противогазами.