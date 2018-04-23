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В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Хайтек
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В китайском городе Хуанши начали испытывать приспособление, обливающее пешеходов водой за переход дороги на красный свет, сообщает Soranews24.
В качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу.
Жители Китая отнеслись к такому нововведению скептически. «Неплохое место, чтобы успокоить моих собак, когда они лают», — написали одни. «Нарушения перестанут быть проблемой в дождливые дни», — пошутили другие. Некоторые выразили озабоченность, что подобное устройство будет расходовать слишком много воды.
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