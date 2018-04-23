В Китае изобрели необычный способ отучить пешеходов нарушать правила

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . В китайском городе Хуанши начали испытывать приспособление, обливающее пешеходов водой за переход дороги на красный свет, сообщает Soranews24.

В качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу.