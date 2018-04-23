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Нарушил — обтекай: в Китае придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями с помощью воды
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Нарушил — обтекай: в Китае придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями с помощью воды 

Bigpicture.ru 55 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Жителей и гостей города Дайе в китайской провинции Хубэй, которые любят переходить дорогу на красный свет, решили проучить: нарушителей будут обливать водой из специальной системы. После такого контрастного душа в следующий раз вряд ли возникнет желание нарушать правила дорожного движения.
Источник: China Daily
Новое оборудование было установлено на перекрестке в центре города. Оно представляет собой пять желтых столбов, связанных со светофорами. У системы есть также функции предупреждения. Когда горит зеленый свет, пешеходам говорят: «Горит зеленый свет, пожалуйста, быстрее переходите дорогу и помните о безопасности». А когда горит красный, пешеходов предупреждают: «Пожалуйста, не переходите дорогу, иначе на вас выльют воду».
Нарушителей мало того что водой обольют, так еще и публично опозорят. Человека, который нарушил правила дорожного движения, автоматически сфотографируют, отправят снимок в полицию для выяснения личности, а потом фотографию выведут на большой экран, установленный на перекрестке, чтобы все знали нарушителя в лицо.
How do you stop people crossing on red lights? Traffic police in one Hubei city think spraying jaywalkers with water is the best deterrent. pic.twitter.com/ceJHoXONcQ
— Sixth Tone (@SixthTone) 19 апреля 2018 г.
Оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов было разработано местной компанией, занимающейся информационными технологиями. Полиция заявляет, что за первые дни работы новой системы количество нарушителей на перекрестке резко сократилось.
Некоторые пользователи сети беспокоятся, что эта система может быть небезопасна, но полиция успокоила граждан: лазеры, которыми оснащена система, расположены низко, поэтому не навредят детям, а вода чистая — ее будут менять ежедневно. Уже планируется установить новое оборудование по всему городу.
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