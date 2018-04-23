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Забастовка железнодорожников SNCF и сотрудников Air France проходит во Франции
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Забастовка железнодорожников SNCF и сотрудников Air France проходит во Франции 

360tv.ru 56 минут назад
Транспортники бастуют в знак протеста против условий труда. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.
В заявлении французской государственной железнодорожной корпорации SNCF, опубликованном на официальном сайте компании, говорится, что будет отменено около 60% скоростных поездов TGV, 60% пригородных поездов и примерно 70% междугородних поездов. Железнодорожники намерены добиться отмены правительственных планов лишить их особого статуса, который кроме прочего гарантирует им ряд привилегий и льгот, например, ранний выход на пенсию.
Тем временем Air France сообщила, что в понедельник, 23 апреля компания выполнит 75% запланированных ранее рейсов. При этом в забастовке примут участие около 30% пилотов авиакомпании, примерно 20% бортпроводников и 13% сотрудников отдела наземного обеспечения Air France. Сотрудники требуют повышения заработной платы, однако руководство авиакомпании пока называет это невозможным.
Руководство Air Franсе может пойти на переговоры с недовольными сотрудниками и повысить им зарплаты. Навстречу бастующим пошли во многом из-за того, что стачки негативно сказываются не только на репутации Air France, но и на ее доходах.
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