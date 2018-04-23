Глава подмосковного Красноармейска подал в отставку

Максим Копылов принял решение завершить работу на посту главы города. Об этом он сообщил сегодня на внутренней планёрке в администрации города, а также на своей официальной странице в instagram, говорится в сообщении.

"Сегодня я хочу сообщить о том, что принял решение завершить работу на посту главы города. За тот период, что я возглавлял город, думаю, я сумел поменять вектор его развития в лучшую сторону…. Красноармейск был и остается для меня родным городом, которому я желаю развития, благополучия и процветания", — цитируются в сообщении слова Копылова.

Копылов возглавил администрацию Красноармейска 23 марта 2017 года.