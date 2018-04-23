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Глава городского округа Красноармейск покинул свой пост
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Глава городского округа Красноармейск покинул свой пост 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Глава городского округа Красноармейск, Максим Копылов, принял решение покинуть свой пост.
«В жизни всегда могут произойти перемены. Я считаю, что все перемены — это шаг к чему-то новому, чему-то лучшему. Сегодня (23 апреля — ред.) я хочу сообщить о том, что принял решение завершить работу на посту главы города. За тот период, что я возглавлял город, думаю, я сумел поменять вектор его развития в лучшую сторону, но самое главное, вместе мы наметили планы, которые должны быть реализованы! Красноармейск был и остается для меня родным городом, которому я желаю развития, благополучия и процветания», — написал Копылов в своем Instagram-аккаунте.
По данным Красноармейского информагентства, Копылов был избран главой муниципального образования 21 июля 2017 года.
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