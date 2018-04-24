Мосгосстройнадзор в ходе проверки 5-10 апреля строек к паводкам оштрафовал участников на 18,2 млн руб.

Мосгосстройнадзор в ходе проверки готовности строящихся объектов к весенним паводкам с 5 марта по 10 апреля 2018 г. оштрафовал заказчиков и подрядчиков на общую сумму 18,2 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 5 марта по 10 апреля специалисты Мосгосстройнадзора провели 298 проверок строящихся объектов на предмет их готовности к производству работ в период весеннего оттаивания. Проверками было охвачено 272 объекта жилого назначения, соцкультбыта, гаражного строительства, дорожной инфраструктуры и другие. По всем фактам нарушений к заказчикам и подрядчикам приняты меры административного воздействия: выдано 89 предписаний, наложено 110 административных штрафов на сумму 18,2 млн руб. Направлено 10 административных дел мировым судьям. 30 обращений направлено в саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-членам СРО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверок на 83 объектах выявлено 248 нарушений, из них: 102 нарушения по качеству строительных работ, 74 нарушения культуры строительного производства, правил обустройства и содержания стройплощадок, 72 нарушения по ведению строительного контроля и исполнительной документации. В ходе проверок также выявлены нарушения в содержании стройплощадок: неудовлетворительное содержание ограждений и информационных щитов объектов, складирование материалов в нарушение нормативных требований, несвоевременное очищение подходов к объектам.

«Повышенное внимание в ходе проверок уделялось выполнению мероприятий по отводу талых вод с территории стройплощадок, принятию мер по разгрузке ответственных конструкций возводимых объектов капитального строительства. Под особым контролем находилось производство работ в котлованах и устранение нарушений, допущенных при устройстве монолитных железобетонных конструкций в условиях отрицательных температур с целью обеспечения их прочности и устойчивости», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что основными причинами нарушений являются: низкая квалификация рабочих и инженерно-технических работников, отсутствие должного стройконтроля со стороны служб подрядных организаций и заказчиков, авторского надзора проектных организаций.

«Наиболее грубые, неоднократные нарушения правил производства работ в период весеннего оттаивания и при ведении строительного контроля допустили следующие организации: подрядчики — ООО «ДжиДи Инвест», ООО «Алкон Девелопмент», ООО «АльтЭза», ООО СФ «СМУ-10», ООО «Строительно-монтажное управление № 12», «МЕГА-СТРОЙ», ООО «АМЖ Групп», ООО «ПремиумСтрой», ФГУП «Ремонтно-строительное управление министерства внутренних дел Российской Федерации», ООО «Строй-Система», ООО «ПСК СИГУЧ», ООО «КРОСТ-Д»; заказчики — ООО «МИКС», АО «Холдинговая компания „Главное всерегиональное строительное управление „ЦЕНТР“, ООО „МД Инжиниринг“, ООО „Т. К. Гардиан“, ООО „ДРС“, ООО „ФЛЭТ и Ко“, ООО „Пионерстрой Инвест“, ГУП „Мосэкострой“, ООО „Трэйд Инвестментс“, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверок и принятия мер устранено 93% нарушений. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора до полного их устранения.