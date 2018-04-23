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Чиновники рассказали о результатах проверки московских строек на пожарную безопасность
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Чиновники рассказали о результатах проверки московских строек на пожарную безопасность 

Ведомости 58 минут назад
На стройках Москвы в I квартале прошла 651 проверка по соблюдению правил пожарной безопасности, говорится на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Специалисты побывали на площадках строительства концертного зала «Зарядье», парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме, киноконцертного зала в деловом центре «Москва-Сити», Китайского делового центра «Парк Хуамин» на северо-востоке города, реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте и бассейна «Лужники». Также проверили школы, детские сады, многофункциональные центры», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления и др.
По итогам проверки возбуждено 241 дело об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 8 млн руб.
Прошло 208 проверок по качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. Замечания получили почти все проверенные объекты — 197.
«При проверках огнезащитных работ особое внимание уделяется огнезащите несущих конструкций здания, вентиляционных коробов, транзитных электрических кабелей, строительных конструкций», — отметил Антосенко.
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