Ещё
Китаец устал от жалоб жены и изобрел робоплиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китаец устал от жалоб жены и изобрел робоплиту 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Житель Китая изобрел робоплиту после того, как устал от жалоб жены на неумение готовить. Об этом сообщает информационный портал CGTN.
Хэ Цин (He Qing), генеральный директор одной из банкетных компаний, представил свое изобретение на международной китайской ярмарке технологий в Шанхае. Мужчина признался, что проработал над изобретением семь лет. «Умная робоплита не только освободит меня от кухонных обязанностей, но и позволит всем женщинам не тратить на готовку время», — отметил он. Цин признался, что как только изобретение появилось у них дома, жена перестала на него жаловаться.
По словам Цина, робоплита готовит еду за три-четыре минуты. После этого она сама себя моет. В ближайшее время китаец планирует сдавать ее на прокат за депозит в десять тысяч юаней (примерно 97,5 тысячи рублей) и брать по одному юаню (около 10 рублей) за каждое приготовленное блюдо.
Пользователи китайской социальной сети Weivo с энтузиазмом встретили новинку. Пользователь @chengyuyan отметил, что «история Цина говорит нам, что лень — главный двигатель прогресса». Однако пользователь @mushimuzhao возразил, что робоплита не сможет сама порезать и почистить продукты, что часто занимает больше всего времени.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57392
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение