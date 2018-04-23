Астрологический прогноз: как сложится ваша неделя

На чем сконцентрироваться в начале недели? В какие дни расслабиться, а в какие — активно заняться спортом? И когда не стоит лениться? Астролог Лилия Любимова рассказывает о предстоящей неделе для каждого знака.

В понедельник не стоит начинать новую жизнь. Сосредоточьтесь на делах, которые остались невыполненными с прошлой недели. Зато вторник — отличный день для смелых начинаний. В среду и в четверг держите себя в руках — высока вероятность конфликтов, особенно с близкими вам людьми. Не знаете, чем заняться в выходные? Проведите время с семьей.

Телец

Начинать неделю стоит максимально бодро. Чем больше дел вы сделаете в понедельник, тем легче пройдет неделя. Во вторник и в среду уделите больше внимания своей организованности. В четверг и пятницу вам удастся немного отдохнуть и расслабиться. А в выходные вас снова ждет насыщенная и активная программа, но вам она будет только в радость.

Близнецы

В понедельник и вторник постарайтесь ударно поработать: начальство оценит ваши старания. Среда — отличный день для обучения и саморазвития. В четверг будьте внимательны в быту, есть вероятность получить травму по неосторожности. А пятница и выходные — отличное время, чтобы выбраться из дома и встретиться с друзьями, сходить в кино или в театр.

В понедельник будьте внимательны к окружающим: им может потребоваться ваша помощь и поддержка. Вторник и среда могут оказаться для вас очень удачными в плане финансов. В четверг направьте свою активность на занятия спортом. Пятница и суббота — прекрасные дни для романтики. А в воскресенье вам стоит как следует отдохнуть и от души расслабиться.

В первый день недели настройтесь на рабочий лад. Ваше желание полениться может сыграть с вами злую шутку, особенно во вторник. Среда — подходящий день для творческих дел. В четверг и в пятницу проведите больше времени с семьей и детьми. А в выходные настройтесь на домашние дела.

В понедельник и вторник старайтесь плыть по течению. Среда — отличный день для инициативных действий, особенно на работе. В четверг будьте внимательны на дороге: не нарушайте правила дорожного движения. Пятница и выходные дни — подходящее время для занятий любимыми делами. Старайтесь проводить больше времени на природе.

Понедельник для вас точно будет добрым. Возможны приятные события и везение в делах. Во вторник и в среду вам следует проявить больше терпения и усидчивости в работе. В четверг и в пятницу проведайте родителей и займитесь домашними делами. А в выходные уделите как можно больше внимания своей второй половинке.

Скорпион

В начале недели держите себя в руках: не стоит конфликтовать с окружающими. Во вторник у вас будет много энергии: займитесь спортом. Среда и четверг — замечательные дни для новых начинаний и экспериментов, будьте смелее и активнее. Пятница — очень романтичный день для вас. Впрочем, выходные также обещают быть очень насыщенными.

Стрелец

Понедельник — не самый лучший день для занятий спортом и активных тренировок: можно получить травму. Отложите физическую активность до среды. Во вторник уделите больше времени семейным делам, а в пятницу — займитесь изучением чего-то нового. В субботу и в воскресенье вам удастся достичь намеченных целей — не стоит расслабляться!

Козерог

Настройтесь на то, что понедельник и вторник будут для вас очень насыщенными в плане работы. В среду и в четверг постарайтесь больше расслабляться и отдыхать: ведь силы вам пригодятся для решительного рывка в конце недели. Несмотря на большое количество дел, найдите время в выходные для встреч с друзьями и вылазок из дома.

Водолей

В понедельник и вторник не стоит ждать ничего особенного: все будет без изменений. Зато в среду и в четверг возможны приятные неожиданности: подарки, неожиданная прибыль, удача в делах. В пятницу не стоит конфликтовать с окружающими: можно испортить с ними отношения надолго. Выходные проведите с семьей и займитесь делами по дому.

Понедельник и вторник будут для вас очень спокойными и размеренными днями, зато в среду и в четверг вы будете буквально нарасхват. Постарайтесь не переутомиться. В пятницу уделите больше внимания своим увлечениям — это поможет вам расслабиться. А в выходные, если вам захочется провести наедине с собой, — не сопротивляйтесь этому желанию.