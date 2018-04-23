За неделю выявили ВИЧ у 8% обследованных бердчан

На аппаратном совещании при главе Бердска главврач Центральной городской больницы Юрий Краморов озвучил неутешительные цифры. Всю прошлую неделю в Бердске стоял тест-мобиль, где любой желающий мог пройти анонимное обследование и в считанные минуты узнать свой ВИЧ-статус.

Итоги неутешительны: из 294 обследованных граждан ВИЧ обнаружен у 25 человек, а это более 8% бердчан.

Доктор Краморов подчеркнул, что экспресс-диагностика не всегда точна, и пригласил всех выявленных ВИЧ-положительных горожан вновь пройти повторное обследование в ЦГБ, чтобы точно определить свой ВИЧ-статус.

В понедельник, 23 апреля, тест-мобиль стоял у ДК «Родина»

«Сегодня у нас прошли диагностику 40 человек. К сожалению, выявляем и ВИЧ, и гепатит, — вздыхают медики из тест-мобиля. — Колесим по дорогам Новосибирской области с января этого года. За это время обследование прошли 2650 человек. И каждый день мы выявляем от трех до пяти ВИЧ-положительных. Конечно, это много. По Бердску ситуация ровно такая же, как и по всей области, не лучше и не хуже».

Узнать свой ВИЧ-статус можно:

24 апреля п. Новый, ул. Пирогова, 40, территория ДК «Октябрь»; 25 апреля по адресу ул. Боровая, 109, территория взрослой поликлиники №2; 26 апреля по адресу Микрорайон, 48Б, территория ДК «Родина»; 27 апреля по адресу ул. Ленина, 31, территория ГДК.