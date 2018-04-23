Если вышли сроки. Кто следит за состоянием старого жилого фонда Приморья?

Новость о рухнувшем доме на Фонтанной 18 б во Владивостоке облетела новостные сайты. Ранним утром 21 апреля на место происшествия выехала бригада МЧС . Официально сообщили о частичном разрушении пристройки с торцовой части кирпичного одноподъездного дома. Пострадавших нет. Как выяснилось, в 2015 году дом признан аварийным, большинство жильцов расселено, кроме одной семьи. Следственный комитет проводит проверку. Архитекторы считают, что причины обрушения каждого дома индивидуальны, но барак на улице Фонтанной давно вышел за рамки всех мыслимых сроков эксплуатации. Тем временем, многие дома старого фонда существуют на грани, и в них люди живут. Опасность представляют не только вековые бараки, но и панельные дома, построенные в эпоху Хрущева.

Откуда люди в бараке?

Спасательные службы всевозможных уровней, полиция, коммунальщики, скорая помощь. Когда рассыпается дом на глазах очевидцев, на помощь спешат объединённые силы. В средней школе № 46, расположенной на улице Батарейная, развёрнут пункт временного размещения, где в превентивных целях, находятся четыре человека, проживавших в другом крыле дома. Все живы.

— Произошло обрушение части здания постройки 1918 г, — комментирует старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская. — Проводится доследственая проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

За лаконичными строками — никаких намёков на возможные причины. Сегодня выясняют, почему семья из семи человек осталась жить в аварийном доме?

— Ещё в 2015 году этот дом был признан официально аварийным и практически все квартиры уже были расселены, — пояснила директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко

— В этом доме зарегистрировано 16 человек, но фактически проживала всего одна семья, — дополнил начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока Сергей Еремин . — Ей предоставлена квартира в маневренном фонде. Всем остальным такие квартиры были предоставлены несколько лет назад. В федеральную программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, этот дом не попал. Однако специалисты ищут возможность для расселения жителей.

На практике, маневренный фонд — это те же бараки, куда люди, ждущие десятилетиями человеческих квартирных условий, переселяться протестуют. Вот и таятся в привычных, но опасных условиях. Иногда эти дома горят, и упрямых партизан обвиняют в поджогах. Могли ли незаконно проживающие в бараке, доломать вековую развалюху?

Когда дом ржавчина доест?

— Люди умирают от старости, а разве дома должны стоять вечно? — сыронизировал заслуженный архитектор РФ Валентин Аникеев. — У каждого дома есть расчётный срок эксплуатации. К примеру, в старых кирпичных домах начала века — стены могут выстоять 120-150 лет, а перекрытия — деревянные, хлипкие — от силы 50-60 лет им дано. Не говоря о таких факторах, как высокая влажность, вероятность подмывания фундамента. Думаю, криминальной причины в обрушении дома нет. Отстояло здание свой срок, вовремя не расселили, не снесли, вот и рухнуло.

Учёный отметил, что окончились сроки эксплуатации и первых «хрущевок» — панельных пятиэтажных домов.

— Панели закреплены друг другу на сварке закладных деталей, — пояснил эксперт. — Их срок жизни около 50-ти лет. Когда ржавчина детали «доест», строение сложился как карточный домик. Впрочем, многое зависит не от времени, а от качества. Первые 9-ти этажные дома на Проспекте 100-летия Владивостока строились с жёсткими требованиями. В частности, с применением нержавеющих элементов.

А как же исторический центр, который так требует сохранить культурная общественность? Нет грамотной политики реконструкции, и вероятно, скоро дома будут падать ещё чаще.

— Я живу в самом центре Владивостока на Миллионке в аварийном доме более 40 лет, — жалуется пенсионерка, проживающая на ул. Пограничной. — На ремонт денег нет. Крышу у строения сносит основательно. Сырость, грибок, и никаких удобств. Помню, был городской праздник, подошла к чиновнику — открыто пожаловаться, а он лишь улыбнулся в ответ: «Бабушка, ну что вам ещё? Посмотрите, сколько света и музыки! Как красиво! Вот и вся благодать.

— Плохо смотрят чиновники за состоянием домов, — заключил Валентин Аникеев. — А сохранить исторический облик возможно: вовремя делать капитальный ремонт, менять деревянные перекрытия на железобетонные. Сколько в Европе строений, которым несколько веков! Остаются фасады, стены, а „начинку“ обновляют.

Городские службы Владивостока приступили к сносу оставшихся строений здания по Фонтанной. Рядом дышит на ладан ещё один долгожитель. Подождём, пока сам упадёт?