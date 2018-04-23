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Москвичам расскажут о здоровье в «День Москвы»
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Москвичам расскажут о здоровье в «День Москвы» 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
В рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России» столичные власти приглашают жителей города на «День Москвы».
Всероссийский форум будет проходить в период с 30 мая по 1 июня. Это масштабное мероприятие проводится уже в двенадцатый раз. На сей раз местом проведения станет «Гостиный двор». Форум организуется Минздравом России и «Лигой здоровья нации», поддержку оказывают власти столицы.
В 2018 году главной темой мероприятия является программа «Формирование здорового образа жизни». Проект уже прошел утверждение в Администрации Президента РФ.
Планируется, что в ходе многочисленных конференций, лекций, мастерских и симпозиумов участники форума определят лучшие примеры регионального опыта по укреплению общественного здоровья.
Предметами обсуждения станут не только профилактика и лечение болезней, но и создание общественных зон и инфраструктуры для ЗОЖ, формирование комфортной для жителей городов и поселений среды, развитие проектов по продвижению физической культуры в массы, соблюдение принципов ЗОЖ при производстве пищевой продукции и др. В рамках раздела «Равные права — равные возможности» будут представлены решения реабилитационной индустрии.
На выставках посетители форума смогут ознакомиться со снаряжением, технологиями и товарами, которые будут интересны для активистов ЗОЖ. Желающие смогут пройти бесплатный скрининг, разные виды которого предложат клиники столицы.
Важной частью форума станет «День Москвы», когда столичные жители смогут сходить на экскурсию Центры здоровья, посетить разнообразные круглые столы и другие мероприятия, главной темой которых является здоровый образ жизни. Одним из проектов, призванных заинтересовать жителей Москвы является правительственная программа «Московское долголетие».
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