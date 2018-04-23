Москвичам расскажут о здоровье в «День Москвы»

В рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России столичные власти приглашают жителей города на «День Москвы».

Всероссийский форум будет проходить в период с 30 мая по 1 июня. Это масштабное мероприятие проводится уже в двенадцатый раз. На сей раз местом проведения станет «Гостиный двор». Форум организуется Минздравом России и «Лигой здоровья нации», поддержку оказывают власти столицы.

В 2018 году главной темой мероприятия является программа «Формирование здорового образа жизни». Проект уже прошел утверждение в Администрации Президента РФ

Планируется, что в ходе многочисленных конференций, лекций, мастерских и симпозиумов участники форума определят лучшие примеры регионального опыта по укреплению общественного здоровья.

Предметами обсуждения станут не только профилактика и лечение болезней, но и создание общественных зон и инфраструктуры для ЗОЖ, формирование комфортной для жителей городов и поселений среды, развитие проектов по продвижению физической культуры в массы, соблюдение принципов ЗОЖ при производстве пищевой продукции и др. В рамках раздела «Равные права — равные возможности» будут представлены решения реабилитационной индустрии.

На выставках посетители форума смогут ознакомиться со снаряжением, технологиями и товарами, которые будут интересны для активистов ЗОЖ. Желающие смогут пройти бесплатный скрининг, разные виды которого предложат клиники столицы.