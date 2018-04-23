В космосе обнаружили гигантского «ангела»

Неопознанный объект, размеры которого исчисляются миллионами километров, нашли на космических снимках NASA уфологи.

Гигантскй объект, напоминающий своими очертаниями ангела, обнаружен зарубежными уфологами на фотографиях NASA. Видео с подборкой кадров опубликовал пользователь YouTube под ником myunhauzen74.

«НЛО размером 2500000 километров обнаружен в нашей Солнечной системе! Это гигантский ангел», — говорится в аннотации к видео.

Автор публикации уверяет, что найденные на снимках объекты являются реальными, а заявления представителей NASA о том, что это всего лишь «битые пиксели» или пылинки на объективе телескопа — обман. По мнению исследователя, пыль не может сложиться в такие сложные геометрически правильные фигуры, как «ангел». Он заявляет, что множество НЛО постоянно находятся рядом с Солнцем, а некоторые присутствуют непосредственно на поверхности раскаленной звезды.