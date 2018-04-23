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«Это бесчеловечно». Врач просит ГД убрать пункт о лекарствах в законе о контрсанкциях
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«Это бесчеловечно». Врач просит ГД убрать пункт о лекарствах в законе о контрсанкциях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих призвал депутатов Госдумы исключить из законопроекта об антисанкциях пункт, который запрещает ввозить лекарствава иностранного производства. Запрет установлен только на препараты, у которых в России есть аналоги. Тем не менее, Эрлих полагает, что это не позволит защитить пациентов, которые в силу особенностей заболевания, выгуждены пользоваться только определенными препаратами.
«Они могут погибнуть без своиз лекарств», — говорится в тексте письма, которое опубликовало «Эхо Москвы». Напомним, после того, как США ввели против РФ очередные санкции, российске власти разработали пакет ответных мер, которые, в частности, предполагают запрет на ввоз медикаментов, которые имеют отечественные аналоги.
Отметим, что ранее Дмитрий Медведев заявлял, что эмбарго на импортные препараты быть не может: «Есть масса импортных препаратов, которые мы импортировали и будем импортировать, потому что они передовые, потому что нет аналогов в нашей стране», — сказал он.
Алексей Эрлих назвал возможное решение о запрете иностранных препаратов бесчелочечным.
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