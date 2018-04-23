Затопит ли река Баксан шахту нейтринной обсерватории в Эльбрусском районе?

«После прошлогоднего селя река Баксан изменила русло и размыла берег, на котором стоит лабораторный корпус. Если будут сильные разливы из-за таяния с дождями, то вода повредит здание, — комментирует заведующий Баксанской нейтринной обсерватории Валерий Кузьминов. — Но шахта обсерватории, то есть горизонтальные штольни, в которых расположена подземная лаборатория, не подпадает под угрозу. Она расположена за корпусом, и входы в неё существенно выше, на 15 метров. Туда вода не достанет, и бить в колокола не нужно. Однако реку нужно вернуть в старое русло.

Сель выворотил деревья с корнями, река вынесла их на острова и мели, которые теперь меняют её направление. Завалы постепенно разбирает на дрова население, но без тяжёлой техники людям не справиться».

Власти республики решили направить на расчистку русла 2,5 млн рублей, в том числе миллион — на участок реки возле обсерватории, которая изучает объекты Вселенной по их нейтринному излучению и ищет новые элементарные частицы.