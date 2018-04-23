США давят на Россию своими стандартами на окололунной станции

Соединенные Штаты совместно с партнерами принуждают Россию строить шлюзовой модуль на новой окололунной орбитальной станции по своим стандартам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — рассказал собеседник агентства.

Предложение строить российский шлюз по американским стандартам, было выдвинуто в середине апреля в Хьюстоне на заседании международной группы по техническим стандартам, передает РЕН ТВ . В обсуждении технических вопросов участвовали кроме России и США — Европа, Канада Япония . Большинство участников поддерживали предложение США.

Напомним, что подписание соглашения на создание окололунной станции совместно США и Россией состоялось в 2017 года.