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США давят на Россию своими стандартами на окололунной станции
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США давят на Россию своими стандартами на окололунной станции 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Соединенные Штаты совместно с партнерами принуждают Россию строить шлюзовой модуль на новой окололунной орбитальной станции по своим стандартам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — рассказал собеседник агентства.
Предложение строить российский шлюз по американским стандартам, было выдвинуто в середине апреля в Хьюстоне на заседании международной группы по техническим стандартам, передает РЕН ТВ. В обсуждении технических вопросов участвовали кроме России и США — Европа, Канада и Япония. Большинство участников поддерживали предложение США.
Напомним, что подписание соглашения на создание окололунной станции совместно США и Россией состоялось в 2017 года.
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