Ещё
Россия не передавала Сирии С-300
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия не передавала Сирии С-300 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Сирии нет систем С-300, информация о передаче этой стране «месяц тому назад» зенитных ракетных систем не соответствует действительности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Как отмечается, у сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь». Но систем С-300 у сирийских правительственных войск нет, подчеркнул источник.
20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.
Российская Газета: последние новости
Глава Совбеза РФ пригласил коллег из 100 стран в Сочи В Германии из-за мигрантов началась новая волна антисемитизма Израиль пригрозил ответным ударом, если Сирия применит С-300
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»83
Россияне упустили свой исторический шанс414
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина21
В центре Москвы произошла стрельба18
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение