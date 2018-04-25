Россия не передавала Сирии С-300

Сирии нет систем С-300, информация о передаче этой стране «месяц тому назад» зенитных ракетных систем не соответствует действительности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Как отмечается, у сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь». Но систем С-300 у сирийских правительственных войск нет, подчеркнул источник.