Россия не передавала Сирии С-300 

В Сирии нет систем С-300, информация о передаче этой стране «месяц тому назад» зенитных ракетных систем не соответствует действительности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Как отмечается, у сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь». Но систем С-300 у сирийских правительственных войск нет, подчеркнул источник.
20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.