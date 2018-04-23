РФ имеет возможность поставить С-300 Сирии в течение месяца

По словам собеседника агентства, есть два варианта поставки С-300 в Сирию. Один предполагает производство комплексов в экспортном варианте, но тогда сирийская сторона получит С-300 только через 1,5-2 года. Другой вариант — поставка систем из запасов военного ведомства РФ или использование систем, снятых с вооружения в рамках замены С-300 в российских войсках на С-400.

«Разумеется, отправляемые в Сирию бывшие в употреблении российские С-300 должны будут пройти соответствующую переделку под стандарты ПВО САР, которая при ускоренной работе может занять около месяца», — сказал источник.