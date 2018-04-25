Источник опроверг информацию о поставках С-300 в Сирию 

Россия не поставляла в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — заявил спикер.
«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь»», — сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что все эти системы показали свою эффективность в ходе отражения удара США, Великобритании и Франции 14 апреля.
Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад, передает «Интерфакс».
Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. По словам представителей Минобороны России, сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Российские системы в отражении ударов не участвовали.
Позднее президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против Сирии. В Генштабе также заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию.