Источник опроверг информацию о поставках С-300 в Сирию

«Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — заявил спикер.

«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь»», — сказал собеседник агентства.

Великобритании и Источник также отметил, что все эти системы показали свою эффективность в ходе отражения удара США Франции 14 апреля.

Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад, передает «Интерфакс»

Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума . По словам представителей Минобороны России, сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Российские системы в отражении ударов не участвовали.