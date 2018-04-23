В Вологодской области паводок подтопил 80 дворов и территорию колонии 

ВОЛОГДА, 23 апреля. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов подтоплены паводком в четырех районах Вологодской области. В зону подтопления попали 80 дворовых территорий, сообщили в понедельник ТАСС в ГУ МЧС России по региону.
"Подтоплены 80 дворовых территорий в Бабаево, Устюженском и Чагодощенском районах, где проживает 155 человек. Шесть из них находятся в пунктах временного размещения — один в Бабаево, пять — в Чагоде. Наступившее похолодание притормозило весенние процессы, ситуация стабильная, некритическая", — сказал ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Анатолий Сапожков.
По данным правительства Вологодской области, в Устюженском районе в зону подтопления попала часть территории исправительной колонии № 20. Осужденных переселили из подтопленного общежития в безопасное место, запас продуктов у них имеется.
В Чагодощенском районе подтоплены 34 дома с 94 жителями в четырех населенных пунктах. Из-за залитых подвалов в 40 домах пришлось отключить электричество, после откачки воды электроснабжение восстановили. По подтопленной дороге между поселками Чагода и Мегрино могут проехать машины большей проходимости, они и завозят продукты.