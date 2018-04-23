Ещё
В Москве выросло число обращений из-за побоев в семье после декриминализации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве выросло число обращений из-за побоев в семье после декриминализации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Число обращений москвичей из-за проблем, касающихся домашнего насилия резко увеличилось после принятия закона о декриминализации побоев, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, передает РИА «Новости».
"Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось", — сказала Потяева во время своего выступления в Московской городской думе.
В частности, она сообщила о поступлении жалоб о бытовом насилии со стороны как женщин, так и детей, а также об увеличении числа обращений о насилии в отношении людей пожилого возраста.
"Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство", — сказала омбудсмен.
Она также назвала борьбу с бытовым насилием приоритетной для работы своего аппарата в текущем году.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести защитный ордер для жертв домашнего насилия.
Газета.Ru: последние новости
На Крымском мосту начали создавать очистные сооружения Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике Пик весеннего сезона аллергии в России придется на майские праздники
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57408
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»202
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение