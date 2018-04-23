В Москве выросло число обращений из-за побоев в семье после декриминализации

Число обращений москвичей из-за проблем, касающихся домашнего насилия резко увеличилось после принятия закона о декриминализации побоев, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева , передает РИА «Новости»

"Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось", — сказала Потяева во время своего выступления в Московской городской думе

В частности, она сообщила о поступлении жалоб о бытовом насилии со стороны как женщин, так и детей, а также об увеличении числа обращений о насилии в отношении людей пожилого возраста.

"Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство", — сказала омбудсмен.

Она также назвала борьбу с бытовым насилием приоритетной для работы своего аппарата в текущем году.