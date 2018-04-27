Лицензия на домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о том, что после принятия закона о декриманилазции побоев число жалоб на домашнее насилие в столице резко возросло.

Обращения поступают от детей, женщин, а также от людей старшего поколения. Сам закон, подписанный в феврале прошлого года, переводит физические меры воздействия в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений в случае, если поступок совершен впервые.

Любое насилие — это насилие. Неважно, приударил полупьяный проходимец за короткой юбкой или вспылил уставший с работы муж на супругу, ушедшую к знакомым в слишком откровенном платье. Ты переступил черту невозврата, поднял руку, воспользовался физическим преимуществом — и это должно быть наказано.

Сторонники законопроекта утверждали: это личное дело семьи, пусть сами разбираются, чего выносить сор из избы? Только вот побои — это уже не сор, а убийственная плесень, искоренить которую можно лишь жесткими мерами. Сколько женщин живет с мыслями «бьет — значит, любит», «зато в остальные дни он ласковый» или «ничего, перевоспитаю». Такие не меняются. Если один раз даже замахнулся — это уже диагноз. И если то самое вмешательство извне, опасность именно уголовной ответственности за неспособность держать себя в руках с родными людьми хоть как-то кого-то сдерживала, то теперь — дозволено все. Подумаешь, по административке пройду! Зато будет знать, кто в доме хозяин!

К сожалению, все, что не запрещено — разрешено. Этот принцип в человеческой крови, и любая законодательная поблажка — щель, в которую влезет любой при первой же возможности. Возвращаясь после пьянки с коллегами, будут громить посуду и бить, увидев смс-ку от бывшего однокурсника — швырять телефон об стену и снова — бить. Потому что за это ничего не будет. Потому что государство сказало «ничего страшного, сами разберутся».

Я согласна, никто не должен вмешиваться в личную жизнь за закрытыми дверями. Но если человек идет в полицию и пишет заявление, значит, апогей достигнут, значит, терпения больше нет, значит, нужна помощь, нужна защита. Мы лишаем отцов и матерей родительских прав за то, что ремнем своему отпрыску из-за двойки всыпали, а женщине, замазывающей тональным кремом синяк под глазом от разбуянившегося муженька, отвечаем: «Это ваши проблемы». Да за это наказывать нужно жестче, чем за любое другое насилие!

Когда поднимают руку на родного, любимого, дорогого человека, на члена семьи, которая, я напоминаю, является одной из главных общественных ценностей, — это проявление не просто малодушия, а морального загнивания. И если это попускается, если на это закрываются глаза — где гарантия, что завтра в разряд административных правонарушений не переведут, скажем, убийство? Ну, а что, в первый же раз…