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В Екатеринбурге пройдут публичные слушания об отмене прямых выборов мэра
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В Екатеринбурге пройдут публичные слушания об отмене прямых выборов мэра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Городская дума Екатеринбурга на заседании во вторник приняла решение назначить на 11 мая публичные слушания об отмене прямых выборов мэра, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
"Да, в 14.00 в ЦК «Урал», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли дума назначила на 11 мая публичные слушания об отмене выборов мэра.
Представитель горадминистрации добавил: «Мы приводим наш документ, устав, в соответствие с областным законодательством. Одно из изменений — это мы уточняем статус и полномочия высшего должностного лица Екатеринбурга. Также корректируем некоторые другие положения».
Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон. Шестнадцатого апреля он вступил в силу.
Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены, этот пост с 2013 года занимает Евгений Ройзман. Выборы депутатов городской думы и председателя думы пройдут в сентябре 2018 года.
Второго апреля в Екатеринбурге прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. В нем, по данным мэрии города, приняли участие около 1,7 тысячи человек. Ранее Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения — стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект «не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления».
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