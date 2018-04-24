Публичные слушания по отмене прямых выборов главы Екатеринбурга пройдут 11 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Депутаты городской Думы Екатеринбурга назначили проведение публичных слушаний по вопросу об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга на 11 мая 2018 года. Такое решение принято во вторник на заседании Гордумы, передает корреспондент ТАСС.

Поправки в Устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов главы города были внесены в городскую Думу 17 апреля, до принятия решения об изменении устава они должны пройти публичные слушания.

Решение было принято большинством голосов. «Слушания будут проведены 11 мая в центре культуры „Урал“ в 14:00», — уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга.