Прокуратура Татарстана вынесла представление министру здравоохранения региона

Прокуратура Татарстана выявила нарушения в деятельности регионального Минздрава , и внесла представление в отношении министра здравоохранения региона об устранении этих нарушений, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как уточняет издание Inkazan, нарушения связаны с личным приемом граждан руководством татарстанского Минздрава и сроками направления обращений.

В частности, сотрудники министерства здравоохранения Татарстана перенаправили 2,5 тыс. обращений граждан в районные больницы, но не уведомили заявителей об этом.