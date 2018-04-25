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Прокуратура Татарстана вынесла представление министру здравоохранения региона
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Прокуратура Татарстана вынесла представление министру здравоохранения региона 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Татарстана выявила нарушения в деятельности регионального Минздрава, и внесла представление в отношении министра здравоохранения региона об устранении этих нарушений, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Как уточняет издание Inkazan, нарушения связаны с личным приемом граждан руководством татарстанского Минздрава и сроками направления обращений.
В частности, сотрудники министерства здравоохранения Татарстана перенаправили 2,5 тыс. обращений граждан в районные больницы, но не уведомили заявителей об этом.
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