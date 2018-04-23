Что нужно сдать до 25 апреля

25 апреля — это срок осуществления следующих видов обязательств за первый квартал:

сдать форму 4-ФСС по травматизму, если вы представляете ее электронно (о том, как составить расчет вы узнаете здесь);

отправить декларацию по НДС в электронной форме и на бумаге (порядок заполнения смотрите здесь);

оплатить 1/3 НДС за первый квартал, либо полную сумму налога;

оплатить аванс по УСН;

сдать УСН-декларацию в том случае, если деятельность прекращена, либо право применять «упрощенку» утрачено (как оформить УСН-декларацию читайте наш материал);

перечислить торговый сбор.