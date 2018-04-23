Жители воронежского села: «Стена в местной амбулатории вот-вот рухнет на пациентов» 

Фото появилось в сети. Жители терновского села Алешки поделились в сети фотографией местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в четверг, 19 апреля. По снимку видно, что стена в коридоре перед кабинетом стоматолога уже отошла от стены и в любой момент может рухнуть на пациентов. По словам местных жителей, амбулатория разваливается на глазах: в здании огромные дыры в стенах, из них торчат перемотанные изолентой провода, а на полу в некоторых местах нет плитки. Сельчане добавили, что в Алешковском фельдшерско-акушерском пункте ещё и не хватает медиков. «Вести-Воронеж» запросили информацию в региональном департаменте здравоохранения. Екатерина Трещикова