Ещё
За три года в военных городках Подмосковья восстановят 14 объектов культуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За три года в военных городках Подмосковья восстановят 14 объектов культуры 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Подмосковье до 2021 года будут отремонтированы 14 объектов культуры в бывших военных городках: дома культуры, музыкальные школы и детские школы искусств, говорится в сообщении регионального Минкульта.
rightВ 2018 году в рамках госпрограммы Московской области по восстановлению учреждений социальной сферы военных городков, переданных из собственности Министерства обороны РФ на баланс муниципалитетов, в регионе будут капитально отремонтированы четыре дома культуры в городских округах Восход, Краснознаменск, Власиха и в городском поселении Монино Щелковского района. В 2019-2020 годах будет завершен капитальный ремонт еще в девяти домах культуры и в одной детской музыкальной школе. На эти цели предусмотрено финансирование около 1 миллиарда рублей. Также в рамках программы в городском округе Молодежный будет построен новый дом культуры, из областного бюджета на строительство выделены более 150 миллионов рублей.
В пресс-релизе напоминается, что с начала реализации госпрограммы в 2016 году капитально отремонтированы пять объектов соцсферы в военных городках: дом культуры и спорта «Восток» в сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского района и «Чеховская детская школа искусств». Также в 2017 году завершен капремонт дома культуры «Дом космонавтов» в Звездном городке и детской музыкальной школы в Сосновом бору Коломенского района.
РИА Новости: последние новости
Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии Новокузнецкий завод "Русала" пожаловался на трудности из-за санкций Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе остаются в больнице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57408
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»205
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение