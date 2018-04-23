Сторонникам Навального отказали в проведении трехтысячного шествия в центре Тюмени

Оппозиционеры подали заявку на проведение 5 мая шествия от Центральной площади до площади 400-летия Тюмени с последующим митингом численность 3 тысячи человек. Однако администрация отказала им под предлогом, что в этот день в местах, где планируют свою акцию навальновцы, будут проходить другие мероприятия. В качестве альтернативы муниципалитет традиционно предложил для организации публичного мероприятия парк «Заречный», который вынужденно стал основной площадкой для проведения акций оппозиционных организаций в Тюмени.

В штабе Навального отмечают, что заранее предполагали такое развитие событий. И предлагают представителям СМИ поинтересоваться, какие именно мероприятия запланированы на 5 мая на двух площадях в центре Тюмени.

Добавим, что в администрации и ранее отказывали сторонникам Навального в проведении акций в центре города под тем же предлогом. Однако, как отмечают активисты, были случаи, когда в итоге в местах, которые им не предоставляли, никаких публичных мероприятий в оговоренное время не проводилось.