Министерство обороны Беларуси «закрутило гайки» дедовщине

Позже выяснится, что от крутого нрава сержантов страдали и другие военнослужащие: потерпевшими признаны 57 человек. Их били руками и ногами, принуждали за разрешение сходить в магазин на территории воинской части безвозмездно приобретать для «старших товарищей» продукты питания и сигареты, выполнять всевозможные физические упражнения в неустановленное для занятий по физподготовке время, в том числе после команды «отбой». Ко всему прочему, молодое пополнение (погибший солдат, в частности) платило обвиняемым за все и вся: за право пользоваться мобильными телефонами, за то, что те не будут над ними издеваться и оградят от выполнения команд и незаконных требований других сержантов. Мало того, даже за нахождение на стационарном лечении тоже нужно было отсчитать так называемые «отступные».

Высказавшийся по горячим следам Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тот случай «катастрофой». Понятно, дескать, что армия — это особая, суровая служба, и она всегда будет такой, только вот дедовщина неприемлема. И предупредил: подобные происшествия больше повторяться не должны.

Дедовщина, надо сказать, для белорусской армии не слишком распространенное явление. Даже несмотря на то, что социально-демографические характеристики призывников, как признают военные, объективно достигли самых сложных показателей за последние 20 лет. Говоря простыми словами, не из кого стало выбирать. «В призыве прошлого года, — рассказывал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков , военнослужащих, имеющих снятую или погашенную судимость, — 5%. Увеличилось почти до 12% количество военнослужащих, состоявших на учете в милиции до призыва, почти две трети пополнения имеют опыт противоправного поведения — задерживались работниками правоохранительных органов за различные административные правонарушения. Состояли на учете у нарколога 2,4% военнослужащих, у психиатра — 3,5%. При всем этом в стране около 300 воинских соединений. И в 92 процентах из них преступлений и происшествий не зафиксировано».

— Мы возбуждаем уголовные дела по малейшим фактам отступления от устава, грубости, превышения власти, принуждения к выполнению физических упражнений вне занятий по физической подготовки, получению денег или продуктов от военнослужащих за послабление по службе, — комментирует начальник управления информации Минобороны Беларуси Владимир Макаров . — Это профилактика неуставных взаимоотношений правовыми мерами.

Полковник Макаров приводит примеры: по делу одного из прапорщиков, которое было возбуждено по статье «Превышение власти», одним из эпизодов является получение взятки продуктами на сумму, эквивалентную 150 российским рублям. В суд передано дело и сержанта, заставившего подчиненного рядового не менее 20 раз присесть за… плохо подшитый подворотничок.

— Одно уголовное дело возбуждено по факту кражи мобильного телефона, еще одно — по факту отдачи неправомерного указания об уничтожении скоропортящихся продуктов питания, которые были обнаружены в личных вещах военнослужащего и не могли храниться в условиях полевого выхода, — говорит Владимир Макаров. — Об этом, к слову, стало известно по результатам проверки Министерства внутренних дел Беларуси, сотрудники которого опросили более 18 тысяч уже уволенных в запас военнослужащих и их родственников.

Впрочем, не только уголовными делами руководство армии борется с неустанными отношениями.