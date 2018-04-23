Госинспекция по недвижимости Москвы с начала 2018 г. направила судебным приставам 274 заявления о принудительном взыскании задолженности

В первом квартале 2018 года по фактам выявленных нарушений в области использования объектов недвижимости к административной ответственности привлечено свыше 1000 нарушителей. Сумма штрафных санкций составила более 80,5 миллионов рублей. В отношении должников для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлено 274 заявления о возбуждении исполнительного производства.

«Мнение о том, что в случае отказа от получения постановления о назначении административного наказания, можно избежать оплаты штрафа и последствий его неуплаты, ошибочно. Лицам, привлеченным к административной ответственности, и имеющим неоплаченные штрафы, необходимо помнить, что неполучение либо отказ в получении постановления о назначении административного наказания не являются основанием для неуплаты штрафа», — сказал Султанов.

Он пояснил, что штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В случае неуплаты штрафа правонарушителю грозит еще один административный штраф, но уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. При этом от уплаты первоначального штрафа виновный не освобождается.

Принудительное взыскание штрафов осуществляется через территориальные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов России

В 2018 году в отношении 196 должников за несвоевременную уплату штрафа составлены протоколы и переданы на рассмотрение мировым судьям.