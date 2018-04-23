Ретропоезд «Победа» прибыл в Новороссийск

В составе ретропоезда — два паровоза времен ВОВ, вагоны-теплушки, а также платформы для военной техники.

Ретропоезд «Победа», состав которого был сформирован из вагонов времен Великой Отечественной войны, прибыл в Новороссийск

Состав встретили на главном вокзале города.

Уточняется, что маршрут поезда был приурочен к 75-летию окончания битвы за Кавказ, а также к освобождение юга РФ от фашистских захватчиков.