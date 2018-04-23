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Ретропоезд «Победа» прибыл в Новороссийск
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Ретропоезд «Победа» прибыл в Новороссийск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе ретропоезда — два паровоза времен ВОВ, вагоны-теплушки, а также платформы для военной техники.
Ретропоезд «Победа», состав которого был сформирован из вагонов времен Великой Отечественной войны, прибыл в Новороссийск.
Состав встретили на главном вокзале города.
Уточняется, что маршрут поезда был приурочен к 75-летию окончания битвы за Кавказ, а также к освобождение юга РФ от фашистских захватчиков.
Участники события были одеты в форму военных лет, а для гостей торжества был приготовлен концерт и угощение приготовленной на полевой кухне солдатской кашей, сообщил сайт «Комсомольской правды».
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